Tennis, Atp Monte-Carlo: super rimonta di Sinner, è ai quarti

MASTERS 1000 MONTE-CARLO

L'altoatesino, in svantaggio di un set, annulla un match point e batte Hurkacz: ora Djokovic o Musetti

© Getty Images Continua il percorso netto di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Monte-Carlo. L'altoatesino va vicinissimo all'eliminazione, ma batte Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 7-6(6), 6-1, volando ai quarti di finale dove affronterà uno tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Successo in rimonta, con il 21enne di San Candido che, sotto di un set, annulla anche un match point al polacco prima di dominare il terzo e decisivo parziale.

Vedi anche Tennis Atp Monte-Carlo, Berrettini si ritira: "Momento difficile"

Jannik Sinner si conferma uno dei tennisti più in forma di questo inizio 2023. L'altoatesino vede da vicinissimo l'eliminazione sulla terra rossa dell'Atp Montecarlo, ma batte Hubert Hurkacz e vola ai quarti di finale. Il 21enne di San Candido si impone in rimonta: 3-6, 7-6(6), 6-1 sul polacco, che vince il primo parziale ma spreca l'occasione per chiudere in anticipo il match. In apertura, Hurkacz evita di cedere il servizio e vola subito sul 2-0, andando inoltre per tre volte vicino al 4-0 in un primo parziale con tante palle break: ben dieci nei primi cinque game.

Il vantaggio iniziale vale il 6-3, poi è nel secondo che Sinner evita di crollare: dopo aver rimontato da 1-2 con servizio a sfavore e aver avuto anche un set point a favore, l'altoatesino è costretto a rimontare al tie-break. Il polacco sale sul 6-5, ma spreca il punto decisivo e l'italiano pareggia i conti. Nel terzo, poi, non c'è storia: Sinner strappa subito il servizio, concede un solo game all'avversario e sale prima sul 2-0, poi passa dal 2-1 al 6-1 che chiude la contesa. Obiettivo raggiunto per Sinner, che sogna ora un'altra semifinale dopo Miami e Indian Wells.

SINNER: "TIEBREAK CHIAVE DI VOLTA"

"E' stata molta dura, giocare contro di lui è stato difficile fin dall'inizio difficile, per il primo set e mezzo è stato migliore di me, quando sono riuscito a brekkarlo ho iniziato a giocare alla pari. Il tiebreak è stata la chiave di volta e ho giocato come volevo. E' stata praticamente la mia prima partita sulla terra battuta, non ho giocato il mio miglior tennis, non c'era tanto ritmo e lui ha servito il primo set e mezzo in maniera incredibile, poi ho risposto un po' meglio. Ero in una situazione difficile, ho messo tutte le energie che avevo e poi è arrivato il set. La crescita del movimento italiano ha la sua influenza ed è ovvio che quando giochi con un connazionale senti la pressione".