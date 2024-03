Tennis, Atp Miami: l'avversario di Sinner in finale sarà Dimitrov

Atp Miami

Il bulgaro si impone 6-4, 6(4)-7, 6-4 su Zverev: se l'altoatesino lo batte, è numero 2 al Mondo

Tennis, Sinner show contro Medvedev: è in finale a Miami













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra Jannik Sinner e il trionfo a Miami (e la posizione di numero 2 al Mondo) resta soltanto Grigor Dimitrov. L'avversario dell'altoatesino nella finale del Masters 1000 americano sarà infatti il bulgaro, che si impone su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6(4)-7, 6-4 dopo più di due ore e mezza di gioco. Il bilancio dei confronti diretti è in favore del 22enne di Sesto Pusteria, pronto all'appuntamento con la storia.

L'ultimo ostacolo si chiama Grigor Dimitrov: il bulgaro è infatti l'altro finalista del Masters 1000 di Miami e contenderà il titolo a Jannik Sinner. Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, si impone infatti anche su Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-4, 6(4)-7, 6-4 dopo più di due ore e mezza di gioco ed un set perso al tie-break. Nel primo, ci sono solo due palle break: la prima in favore del tedesco che, però, non la sfrutta, la seconda vale proprio il 6-4 per Dimitrov, che si porta in vantaggio. Nel secondo è invece il servizio a dominare, tanto che si arriva al tie-break senza che nessuno dei due rischi di perdere il turno in battuta. Stavolta, è però Sascha a spuntarla: prima vola sul 4-1, poi sul 6-2 e infine chiude sul 7-4 al terzo set point. Si decide tutto all'ultimo parziale e Dimitrov deve nuovamente annullare una palla break per evitare il 3-1, poi il momento decisivo arriva al settimo game: break per il bulgaro, che passa così dal 2-3 al 5-3, chiudendo infine sul 6-4 lasciando a 0 l'avversario al momento di servire per il match. Per Dimitrov è la prima finale in Florida, mentre sarà il quarto confronto diretto con Jannik Sinner. Il bilancio dei confronti diretti recita 2-1 in favore dell'altoatesino e una delle due vittorie arrivò proprio a Miami, nel 2023: 6-3, 6-4 per il numero 3 al Mondo, che si giocherà titolo e sorpasso ad Alcaraz in classifica Atp.

Sinner su Dimitrov - "Grigor sta giocando un tennis incredibile, lo abbiamo visto contro Alcaraz – ha detto l'azzurro, avanti 2-1 nei precedenti - Fisicamente sta benissimo, può essere pericoloso sia dalla linea di fondo che avanti, la sua mano è straordinaria. Praticamente può fare tutto quello che vuole, bisognerà fare molta attenzione". Vedi anche Tennis Tennis, Sinner: "Mi sentivo benissimo, sono un altro rispetto a un anno fa"

Vedi anche Tennis Tennis, Sinner conquista la finale a Miami: Medvedev ko in poco più di un'ora