Tennis, Sinner: "Mi sentivo benissimo, sono un altro rispetto a un anno fa"

LE PAROLE

L'azzurro dopo il successo in semifinale su Medvedev a Miami: "Lui ha sbagliato tanto, io ne ho approfittato"

© Getty Images È uno Jannik Sinner raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo aver dominato la semifinale del Miami Open contro Medvedev: "Mi sentivo benissimo sul campo oggi, sono davvero contento per com'è andata - le parole del tennista azzurro -. Lui ha fatto tanti errori e io ne ho approfittato. Mi aspettavo una partita durissima, se lui avesse fatto il break all'inizio sarebbe stata una gara diversa. Ora vedremo come andrà domenica".

Un anno fa Jannik veniva sconfitto in finale dal rivale russo: "Oggi mi sento un giocatore e una persona molto diversa. L'anno scorso la notte prima della partita non ero riuscito a dormire. Ora gestisco meglio queste situazioni, spero di giocare bene la finale. Se vinco bene, se no avrò altre occasioni".