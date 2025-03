Tennis, Atp Miami: Zverev fuori agli ottavi, Fils vince in rimonta

TABELLONE MASCHILE

Dopo un giorno in più di attesa si completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami: esce di scena clamorosamente Alexander Zverev, sconfitto in rimonta 2-1 per mano di Arthur Fils. Secondo quarto di finale consecutivo raggiunto dal francese (dopo Indian Wells), che resta in partita ad un passo dal crollo. Il tedesco va sopra di un set abbastanza agilmente (6-3), ma nel secondo parziale il numero 17 del ranking parte forte: subito break al primo turno di battuta avversario per andare sul 3-0. Zverev non riesce a pareggiare i conti, con Fils che pareggia il conto dei set con lo stesso punteggio del primo, 6-3. Nel parziale conclusivo Zverev strappa il servizio e tenta l’allungo finale sul 3-1, ma il francese cambia ritmo (sfruttando gli errori del tedesco): doppio break di fila e 6-4 finale, per completare la rimonta con il 2-1 in centoventi minuti. Fils accede ai quarti di finale, dove raggiunge Mensik: il ceco ha riposato un giorno in più dopo il Walk Over ai danni del connazionale Machac. La sconfitta di Zverev fa gioire anche Jannik Sinner, con il tedesco che spreca una chance di conquistare punti preziosi per il ranking Atp.