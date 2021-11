Tennis, ATP Finals: Berrettini si allena e ci prova, Sinner attende

TENNIS

Sensazioni positive per il romano ma la situazione resta delicata, l'altoatesino continua ad allenarsi nel caso dovesse sostituirlo contro Hurkacz

È il giorno della verità per l'Italia del tennis alle ATP Finals di Torino. Questa sera alle 21 è in programma la sfida tra Berrettini e Hurkacz, con il romano che ancora non ha confermato la sua presenza dopo l'infortunio all'addome in cui è incappato contro Zverev. Dopo le visite mediche mattutine, Berrettini attorno alle 13 si è allenato al Pala Alpitour: venti minuti, prove di servizio comprese, senza forzare troppo la zona addominale, le sensazioni sono positive e c'è fiducia per stasera ma la situazione resta delicata. In caso di forfait gli subentrerebbe Jannik Sinner. Getty Images

Il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, aveva spiegato che il tennista romano potrebbe essersi fermato per tempo, al contrario di quanto era accaduto agli Australian Open a inizio anno, lasciando aperto uno spiraglio a un suo rientro in campo. Gli organizzatori del torneo hanno spostato il suo incontro con Hurkacz (inizialmente in programma alle 14), dandogli la possibilità di fare tutte le valutazioni del caso, ma nelle prossime ore andrà presa una decisione definitiva. Il regolamento prevede che Berrettini possa dare forfait fino a 5 minuti prima dell'inizio del match, ma è chiaro che, anche per dare la possibilità a Sinner di prepararsi mentalmente, una comunicazione ufficiale verrà data molto prima.

IL POST DELLA FEDERTENNIS