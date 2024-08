Tennis, Atp Cincinnati: Sinner ai quarti, Thompson non scende in campo

MASTERS 1000

L'australiano effettua il walkover per un problema alle costole, lasciando campo libero a Jannik: ora la rivincita con Rublev

© Getty Images Jannik Sinner non era apparso nella sua miglior condizione nella sua prima apparizione al Masters 1000 di Cincinnati, ma riesce a qualificarsi ugualmente ai quarti di finale. L'altoatesino e numero uno al mondo del ranking Atp, infatti, passa direttamente il turno per il ritiro dell'australiano Jordan Thompson. Quest'ultimo non si presenta in campo negli ottavi per un problema alle costole, consegnando a Jannik un posto tra i migliori otto nel giorno del suo 23° compleanno.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale con un pizzico di fortuna, quasi senza sforzo. L'azzurro e numero uno del ranking Atp approfitta infatti del ritiro dell'australiano Jordan Thompson, dopo la dura battaglia contro Michelsen nel suo primo match. Il walkover del rivale avviene per un problema alle costole, che non consente al numero 32 al mondo di presentarsi sul cemento dei Cincinnati Masters. Sinner attende il suo rivale e, in una stagione da ricordare, conquista l'ennesimo record: undici volte ai quarti, per Jannik, negli undici tornei disputati quest'anno nel circuito Atp.

Sinner diventa il primo giocatore a raggiungere sei volte almeno i quarti di finale nei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando ci riuscì Stefanos Tsitsipas. Il numero 1 del mondo tornerà in campo domani per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Una settimana dopo sarà il remake della sfida di Montreal, vinta allora dal russo in tre set. Il moscovita ha battuto 76(5) 61 Brandon Nakashima.