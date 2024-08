Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz perde la testa e spacca a terra la racchetta

Giornata da dimenticare per Carlos Alcaraz a Cincinnati. Lo spagnolo è stato eliminato agli ottavi di finale dal francese Gael Monfils (numero 46 del ranking ATP), al termine di un match in cui ha faticato molto a esprimere il suo tennis. Proprio la frustrazione per i colpi che non gli entravano gli ha fatto perdere la testa fino a sfogare la sua rabbia sulla racchetta, distrutta dopo averla sbattuta a terra più e più volte. Per l'argento olimpico di Parigi 2024 si tratta di un ko pesante: questo risultato infatti non gli permetterà di scavalcare Novak Djokovic al secondo posto della classifica e anzi lo mette a portata di tiro di Zverev, che potrebbe scalzarlo al terzo in caso di trionfo finale. Il risultato negativo rischia inoltre di tradursi un sorteggio più complicato agli US Open, dove potrebbe finire dallo stesso lato del tabellone del numero 1 al mondo, Jannik Sinner.