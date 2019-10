Tennis, Atp Anversa: Sinner vola in semifinale e nella Top 100

TENNIS ANVERSA

Continua la favola di Jannik Sinner al torneo Atp di Anversa. Dopo aver fatto fuori il numero 1 del tabellone, Gael Monfils, il 18enne tennista altoatesino ha conquistato la prima semifinale in carriera battendo 6-4, 3-6, 6-3 lo statunitense Frances Tiafoe, numero 53 Atp. Un'altra grande impresa che proietta il campioncino azzurro al numero 100 della classifica mondiale. Ora lo attende il vincitore della sfida tra Stan Wawrinka e Gilles Simon. Tennis: Sinner, baby fenomeno

Sinner ha superato la classica prova del nove e conferma una volta di più di essere un predestinato. In un solo colpo ha raggiunto per la prima volta le semifinali nel circuito maggiore (superando il record italiano di precocità detenuto da Diego Nargiso) ed è diventato anche il più giovane da Borna Coric (Basilea 2014) a centrare un obiettivo del genere. Ma a far sperare tutto il tennis italiano è la classifica raggiunta dal miglior classe 2001 al mondo: alla stessa età solo Nadal (numero 49), Federer (numero 66) e Djokovic (numero 96) erano meglio piazzati nel ranking dell'azzurro. Parliamo dei Fab Three, dei tre fenomeni che stanno riscrivendo la storia del tennis e che insieme vantano la mostruosa cifra di 55 titoli Slam. Meglio di Murray, che all'età di Sinner (18 anni e due mesi) era numero 164.

Prima dell'exploit in Belgio, Sinner aveva raggiunto due volte quest’anno (e in carriera) gli ottavi in un torneo Atp: ad aprile a Budapest, partendo dalle qualificazioni (al suo primo torneo nel circuito maggiore), e a luglio ad Umago. Il campioncino di San Candido, che ha ricevuto una wild card per le Next Gen Atp Finals di Milano a novembre, in questo 2019 ha vinto anche il suo primo match in un Masters 1000, agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Per lui anche due titoli challenger: Bergamo e Lexington.

