Tennis, Atp 250 New York: Seppi si arrende, Edmund vince la finale in due set

TENNIS

Andreas Seppi manca la possibilità di aggiudicarsi il quarto titolo in carriera, il primo dal lontano 2012. Arrivato alla finale dell'Atp 250 di New York, l'altoatesino cede infatti 7-5, 6-1 sul cemento del Nassau Coliseum di Long Island contro il britannico Kyle Edmund, numero 62 al mondo che riesce a prevalere in meno di un'ora e mezza. Enormi difficoltà per Seppi soprattutto nel secondo set, in cui deve ricorrere anche al medical time out.

C'era la decima finale in carriera da onorare, ma soprattutto una lunga astinenza da mettersi alle spalle: Andreas Seppi ha infatti conquistato tre tornei Atp nella sua carriera, a Eastbourne nel 2011 e a Belgrado e Mosca nel 2012. Otto anni dopo il veterano del tennis azzurro prova a rinverdire i suoi fasti cancellando la delusione dell'anno scorso a Sydney (quando cedette contro Alex de Minaur), ma la verità è che si ritrova davanti un Kyle Edmund perfetto. In più paga anche qualche problema fisico nel finale, con il risultato di cedere in appena due set e dopo appena un'ora e 21 minuti di partita.

Il primo set si sviluppa con un discreto ritmo, senza che nessuno dei due avversari si danni più di tanto per strappare il servizio al rivale: solo il sesto game è un po' complicato per Seppi, che pure riesce a non concedere a Edmund nemmeno una palla break. Lo stesso non avviene però al dodicesimo game, quando il britannico sfrutta la prima debolezza di Seppi per prendersi il set già alla prima palla break della partita. Il secondo set è quindi un calvario per l'azzurro, che in dieci minuti si trova sotto di tre game e avendo messo a segno appena tre punti in tutto. Molto più complicato il quarto game, che finalmente sorride a Seppi ma dopo ben 18 punti e quattro palle break annullate. Qui l'altoatesino sembra sul punto di crollare e torna negli spogliatoi dopo essersi concesso un medical time out. Onora però il match tornando in campo e, dopo aver subito il secondo break e aver concesso altri tre game (ancora una volta con tre soli punti all'attivo), al secondo match point cede. E il ritorno alla vittoria in un torneo Atp è di nuovo rimandato.