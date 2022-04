Tennis: Alcaraz trionfa a Miami: è il più giovane della storia e primo spagnolo

Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Miami, primo spagnolo della storia e a 18 anni e 11 mesi diventa il tennista più giovane a riuscirci. Il campione di Murcia ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud in due set col punteggio di 7-5, 6-4 in 1h e 52' di gioco. Con questo successo, il terzo nei tornei ATP dopo Umago e Rio de Janeiro, Alcaraz salirà lunedì al numero 11 della classifica mondiale.