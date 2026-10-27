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BREMBO A EICMA 2026

Brembo Hyction a EICMA: il carbonio-ceramico arriva in Superbike

Il disco freno che ha esordito sulla Ducati Superleggera V4 Centenario è esposto in fiera dal 3 all’8 novembre. Dal 2027 correrà nel WorldSBK, il primo carbonio-ceramico nella storia del campionato

27 Ott 2026 - 16:32
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