Spagna eliminata dall'Olanda, la carriera di Nadal si chiude con la sconfitta con Van de Zandschulp

La vittoria di Alcaraz contro Griekspoor per 7-6, 6-3 aveva rimesso in carreggiata la Spagna, rimandando il discorso qualificazione al doppio. Il numero 3 al mondo ha fatto in coppia con lo specialista Granollers, ma non c'è stato nulla da fare contro Koolhof-Van de Zandschulp che hanno vinto un match tiratissimo per 7-6 (4), 7-6 (3), ponendo fine all'era Nadal. L'ultima di Rafa coincide con l'ultima in Coppa Davis, dove chiude con 29 vittorie e sole due sconfitte. Da oggi il mondo del tennis è un po' più povero, perché oltre che un grande campione dice addio a un grande uomo esempio di sportività e dedizione al lavoro. Nadal mancherà a milioni di tifosi spagnoli ma non solo: mancherà a tutti coloro che amano questo sport e che si sono appassionati grazie alle sue magie e alla sua straordinaria forza d'animo.