Sorteggio benevolo per Jannik Sinner: il bolzanino inizierà l'americano Christopher Eubanks all'esordio

TENNIS

L'azzurro potrebbe incontrare sulla propria strada il cileno Nicolas Jarry agli ottavi e il polacco Hubert Hurkacz ai quarti

Sorteggio morbido per Jannik Sinner che tornerà in campo al Roland Garros dopo lo stop causato dal problema all'anca. Il 22enne di Sesto Pusteria si era dovuto ritirare a Monte Carlo e saltare gli Internazionali d'Italia, tuttavia avrà modo di testarsi sulla terra rossa di Parigi dove incrocerà al primo turno con l'americano Christopher Eubanks. L'azzurro troverà in un eventuale secondo turno il croato Borna Coric e la wild card francese Richard Gasquet avendo un test provante sulla tenuta fisica.

Le cose si potrebbero fare più complicate a partire dal terzo turno dove l'altoatesino potrebbe scontrarsi con due fuoriclasse come l'inglese Andy Murray e lo svizzero Stanislav Wawrincka, tuttavia è più probabile un incrocio con l'inglese Cameron Norrie (n.32 del seeding). L'azzurro è stato inserito inoltre nella sezione del tabellone dove sono presenti sia il finalista di Roma Nicolas Jarry (numero 16 del tabellone) e il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie numero 8) che potrebbe trovare sulla propria strada qualora dovesse giungere rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Debutto di grande livello invece per Aleksander Zverev che, dopo aver trionfato negli Internazionali, incontrerà subito Rafael Nadal, già protagonisti della semifinale 2022 dove il tedesco dovette arrendersi a causa di un problema alla caviglia. Il talento teutonico è stato inserito nella stesso spicchio del tabellone con il danese Holger Rune (n.13 del seeding) e il russo Daniil Medvedev che potrebbe incontrare agli ottavi e ai quarti.

Nella parte bassa, la stessa di Sinner, è presente Carlos Alcaraz che potrebbe trovare l'azzurro soltanto in semifinale, ma che inizierà il primo cammino con un qualificato prima eventualmente di affrontare Sebastian Korda (n.27 del seeding) nel terzo turno, l'americano Ben Shelton (n.15) agli ottavi e Andrey Rublev (testa di serie numero 6) ai quarti, un tracciato decisamente più complicato dell'italiano.

A chiudere la sezione alta ci sarà il detentore del titolo Novak Djokovic che inizierà con la wild card transalpina Pierre-Hugues Herbert e potrebbe vivere un ipotetico ottavo di finale con Lorenzo Musetti, al via contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Fra gli altri italiani Fabio Fognini giocherà il suo primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp, Luciano Darderi sfiderà l’australiano Rinky Hijikata, Flavio Cobolli affronterà un qualificato, Luca Nardi incontrerà il francese Alexandre Muller e se vincerà potrebbe vedersela contro Matteo Arnaldi, che però avrà il difficile ostacolo del transalpino Arthur Fils (n.29 del seeding). In conclusione, nuovo incrocio di Lorenzo Sonego con il padrone di casa, Ugo Humbert (testa di serie n.17), mentre Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca prima del sorteggio.

Situazione decisamente peggiore per l'Italia al femminile con Lucia Bronzetti che dovrà vedersela al primo turno con la giapponese Naomi Osaka, vincitrice di una serie di Slam, e in caso di impresa la numero al mondo Iga Swiatek al secondo. Più tranquilla la situazione per Jasmine Paolini che esordirà con l'australiana Daria Saville per poi incrociare eventualmente al secondo atto una tra la francese Océane Dodin e l’americana Kayla Day. La toscana potrebbe entrare in rotta di collisione al terzo turno con la russa Anna Kalinskaya (possibile riedizione della finale di Dubai vinta dalla nostra portacolori) e poi agli ottavi con la cinese Qinwen Zheng (numero 7 del tabellone). Tutto ciò all’interno del quarto capitanato dalla kazaka Elena Rybakina, n.4 del seeding.

Attesa per Martina Trevisan che si scontrerà con un'atleta provenienti dalle qualificazioni dove è ancora impegnata Sara Errani con un secondo round che la potrebbe vedere contro l'americana Danielle Collins, mentre Elisabetta Cocciaretto troverà subito la brasiliana Beatriz Haddad Maia (#13), semifinalista del Roland Garros 2023.