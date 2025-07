Wimbledon, Sinner: "La prima settimana non poteva andare meglio, ma dobbiamo continuare a spingere"

Jannik Sinner si gode l'agevole successo su Pedro Martinez, che gli è valso la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon: "Sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi alla spalla - le parole del numero 1 al mondo al termine della partita -. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a competere. Non è stato facile".