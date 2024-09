TENNIS

Jannik Sinner torna in Italia e fa una sorpresa ai ragazzi di una scuola calcio: un momento di relax in Alto Adige prima della Coppa Davis

Il 23enne di Sesto Pusteria ha raggiunto la terra d'origine per far visita a un gruppo di bambini a Brunico oltre a far visita alla zia a cui ha dedicato il successo degli US Open prima di trasferirsi nel weekend a Bologna per sostenere i compagni contro l'Olanda

di Marco Cangelli

A

A

A