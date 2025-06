Volley, Nations League maschile: 14 convocati per la Week 2 a Chicago

Archiviata da pochissime ore la Week 1 in Canada, che ha visto l'Italia chiudere il girone con un bilancio fatto di 3 vittorie e 1 sconfitta, con 8 punti e il quarto posto nella classifica generale provvisoria, in casa azzurri è già tempo di pensare alla Week 2 della Volleyball Nations League. La seconda settimana di gare, come noto, si giocherà a Chicago (Stati Uniti)dal 25 al 30 giugno con Italia, Polonia, Cina, Brasile e i padroni di casa degli Stati Uniti. L'esordio della nazionale tricolore alla NOW Arena di Chicago è fissato per mercoledì 25 giugno alle ore 19:30 italiane, quando affronterà i Campioni d'Europa in carica della Polonia. Rispetto alla Week 1, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha inserito cinque nuovi giocatori. Nello specifico Fabio Balaso, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli daranno il cambio a Domenico Pace, Simone Anzani, Francesco Sani, Francesco Recine e Mattia Boninfante; questi ultimi rientreranno questa sera con un volo da Montreal in direzione Milano Malpensa. I cinque nuovi azzurri, invece, si aggregheranno al resto della squadra il 17 giugno. La squadra da martedì 17 a domenica 22 giugno sosterrà un periodo di preparazione a Ottawa e disputerà due gare amichevoli contro il Canada il 20 e 21 giugno nel centro sportivo di Gatineau. Successivamente la comitiva azzurra si sposterà negli Stati Uniti.