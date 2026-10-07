TENNIS

Dal viaggio a Pechino già pronto alla ricaduta: i retroscena dietro allo stop di Sinner fino al 2027

Decisivo il consulto medico a Milano nella settimana della Fashion Week: Jannik potrebbe rivedersi agli Australia Open

07 Ott 2026 - 09:27
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Lo rivedremo solo nel 2027, ma Jannik Sinner ci ha provato davvero a tornare subito in campo. Già a Pechino, come svela La Gazzetta dello Sport. Era pronto il piano: sarebbe arrivato il 27 settembre in Cina, per poi giocare il 30 dello stesso mese o l'1 ottobre. E invece niente da fare. Sì perché dopo una serie di allenamenti, pian piano sempre più impegnativi, il tendine ha ripreso a far male. Ciò nonostante i primi feedback fossero positivi con tanto appunto di viaggio già programmato in Oriente per il China Open.

La conferma che era meglio prendere tempo e aspettare è arrivata in occasione della tappa a Milano che lo ha visto protagonista alla Fashion Week: il consulto medico alla Madonnina è stato chiaro. Inutile correre rischi. L'obiettivo adesso sono gli Australian Open di inizio gennaio: all'appuntamento mancano 96 giorni. Tanti sì, ma non troppi. Possibile, scrive sempre la Rosea, è che prima dello Slam, Jannik disputi un torneo di preparazione. L'occasione giusta potrebbe essere l'Atp di Brisbane in programma poco prima degli Australian Open. 

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