Jannik Sinner inizia a far sul serio agli Australian Open e ora attende il bizzoso Holger Rune

Ora si inizia a fare sul serio per Jannik Sinner e, dopo aver spazzato via “senza se e senza ma” Marcos Giron, il 23enne di Sesto Pusteria è pronto ad affrontare la prima testa di serie degli Australian Open, Holger Rune. Sinner aprirà il tabellone degli ottavi di finale nella notte di lunedì 20 gennaio contro il danese, avversario rognoso che ha eliminato al secondo turno Matteo Berrettini e che, nelle giornate in cui il carattere bizzoso non prende il sopravvento, può far male a tutti.