Tennis, Australian Open: Sinner ai quarti di finale, battuto Rune in quattro set

Uno scenario che non scalfisce più di tanto le certezze di Sinner. Certo, i brividi non mancano: nel terzo set, chiuso ancora sul 6-3, prima di portarsi in vantaggio Sinner rischia per ben quattro volte, fortunatamente senza capitolare, di incassare un altro break. Il numero uno al Mondo e detentore del titolo capisce di dover giocare al massimo per superare Rune e nel quarto domina: passa prima dallo 0-1 al 3-1, poi dal 3-2 al 6-2 che gli permette di volare ai quarti di finale. Finisce complessivamente 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 per Sinner, che ora sfiderà uno tra Michelsen e de Minaur. Ma soprattutto, tiene viva sia la possibilità di un derby con Sonego in semifinale sia l'occasione di replicare il successo dello scorso anno. Dopo tre ore e 13 minuti di gioco, invece, Rune deve arrendersi al più forte: vendicato Berrettini, che era stato eliminato proprio al secondo turno dal danese e proprio in quattro set.