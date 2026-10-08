Sinner programma il rientro: dopo l'addio al circuito nel 2026 l'iscrizione al "One Point Slam"

L'iscrizione al torneo è il primo messaggio incoraggiante dopo il video pubblicato sui social di due giorni fa, in cui Sinner aveva detto addio alla stagione agonistica. Il ginocchio fa ancora male e l'azzurro non vuole correre rischi che potrebbero avere ripercussioni a lungo termine. La rinuncia ai tornei da qui alle Finals e la conseguente abdicazione al primo posto ATP serviranno, questa è la speranza, a fare quello step tra allenamento e partita che ha impedito a Jannik di riprendersi al 100%.