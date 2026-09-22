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Icardi guida con la patente scaduta, il Ministero dei Trasporti lo punisce

Virale il video con la "China" Suarez che canta fuori dal finestrino: è stato contattato direttamente sui social e inabilitato preventivamente. Per ottenere una nuova licenza, dovrà sottoporsi a una valutazione obbligatoria

22 Set 2026 - 10:58
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Mauro Icardi è finito nel mirino del Ministero dei Trasporti argentino, che ne ha disposto la sospensione preventiva della patente dopo la diffusione di un video girato in auto dalla compagna Eugenia "China" Suarez.

Nella clip, l'attrice viaggiava al fianco del guidatore senza cintura di sicurezza e sporta dal finestrino, spingendo le autorità a intervenire e ad accertare che la licenza di guida argentina del 33enne risultava scaduta. L'ex bomber dell'Inter e del Galatasaray - attualmente svincolato - ha replicato furiosamente al comunicato dell'Ente, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e accusando i funzionari di aver orchestrato una mossa mediatica per un "minutino di gossip" sulla scia della complessa rottura con Wanda Nara: "Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel Paese invece di stare a twittare e grattarvi le palle, smettete di mentire e mettetevi a lavorare".

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