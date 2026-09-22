Icardi guida con la patente scaduta, il Ministero dei Trasporti lo punisce

Nella clip, l'attrice viaggiava al fianco del guidatore senza cintura di sicurezza e sporta dal finestrino, spingendo le autorità a intervenire e ad accertare che la licenza di guida argentina del 33enne risultava scaduta. L'ex bomber dell'Inter e del Galatasaray - attualmente svincolato - ha replicato furiosamente al comunicato dell'Ente, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e accusando i funzionari di aver orchestrato una mossa mediatica per un "minutino di gossip" sulla scia della complessa rottura con Wanda Nara: "Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel Paese invece di stare a twittare e grattarvi le palle, smettete di mentire e mettetevi a lavorare".