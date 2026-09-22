Marina militare, a Taranto il 32° Campionato italiano di tiro a volo

22 Set 2026 - 13:10
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Sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a fare da scenario, dal 28 al 30 settembre, alla 32/ma edizione del Campionato Italiano Interforze di tiro a volo, specialità Trap1. La competizione è organizzata dalla Marina Militare sotto l'egida dello Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con la Federazione Italiana Tiro a Volo (Fitav). A contendersi i titoli individuali e a squadre saranno 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. La manifestazione si aprirà lunedì 28 settembre con la cerimonia inaugurale a Taranto. Gli atleti si misureranno su 100 piattelli, suddivisi in quattro serie da 25, mentre le finali saranno riservate ai primi sei classificati di ciascuna categoria. Al miglior tiratore verranno assegnati la medaglia d'oro dello Stato Maggiore della Difesa e il titolo di Campione Interforze 2026. In programma anche un trofeo dedicato agli atleti del Settore Giovanile Fitav. La giornata conclusiva, mercoledì 30 settembre, sarà dedicata alle finali, alle premiazioni e alla cerimonia di chiusura. Alla manifestazione parteciperanno il presidente della Fitav e dell'International Shooting Sport Federation (ISSF), Luciano Rossi, il comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, il comandante della Seconda Divisione Navale, ammiraglio di divisione Andrea Ventura, il Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, colonnello Stefano Bianca, e il presidente del Gruppo Sportivo Marina Militare, capitano di fregata Andrea Baldrati, insieme alle autorità civili e militari.

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