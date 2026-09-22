Hadjar torna sulla Red Bull a Baku: "Sono pronto". Lawson ritrova la Racing Bulls

“Sono davvero emozionato di tornare in macchina. L’ultimo mese è stato difficile per me, è la prima volta in vita mia che non corro così a lungo ed è una sensazione strana a cui abituarsi. Non appena ho subito l’infortunio, mi sono concentrato completamente sul mio recupero per poter tornare il prima possibile. Baku è un circuito unico e bisogna essere concentrati fin dall’inizio del weekend. Nonostante la lunga pausa dall’ultima volta che sono salito in macchina, la sessione al simulatore è stata positiva e non vedo l’ora di ripartire alla grande”. (Isack Hadjar)