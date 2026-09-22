Hadjar torna sulla Red Bull a Baku: "Sono pronto". Lawson ritrova la Racing Bulls
L'ultima apparizione del pilota franco-algerino risaliva al Gran Premio d'Ungheria di fine lugliodi Stefano Gatti
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"Oracle Red Bull Racing è lieta di accogliere Isack di nuovo questo fine settimana. Dopo essersi ripreso con successo dall'infortunio al polso, Isack tornerà in pista sul circuito cittadino di Baku giovedì. La squadra desidera ringraziare sinceramente Liam per la sua professionalità, dedizione e duro lavoro nelle ultime tre gare. Subentrando in circostanze difficili, Liam ha offerto prestazioni impressionanti e ha dato un contributo prezioso alla squadra. Gli auguriamo il meglio mentre torna a Visa Cash App Racing Bulls".
Con questo comunicato Red Bull annuncia il ritorno al volante di Isack Hadjar nel Gran Premio dell'Azerbaijan in programma sabato 26 settembre. Alla sua prima stagione con il team diretto da Laurent Mekies dopo un anno di apprendistato con la Racing Bulls, il pilota franco-algerino che compirà ventidue anni tra pochi giorni (lunedì 28 settembre) ha saltato gli ultimi tre Gran Premi (Olanda, Italia e Spagna) a causa di un infortunio in allenamento al polso della mano sinistra, sulla cui natura specifica il suo team e lui stesso non hanno però mai speso una parola definitiva.
“Sono davvero emozionato di tornare in macchina. L’ultimo mese è stato difficile per me, è la prima volta in vita mia che non corro così a lungo ed è una sensazione strana a cui abituarsi. Non appena ho subito l’infortunio, mi sono concentrato completamente sul mio recupero per poter tornare il prima possibile. Baku è un circuito unico e bisogna essere concentrati fin dall’inizio del weekend. Nonostante la lunga pausa dall’ultima volta che sono salito in macchina, la sessione al simulatore è stata positiva e non vedo l’ora di ripartire alla grande”. (Isack Hadjar)
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L'ultima apparizione del parigino al volante della RB22 spinta dalla power unit marchiata Ford risaliva al Gran Premio d'Ungheria di domenica 26 luglio scorso (esattamente tre mesi prima del GP dell'Azerbaijan), ultima tappa del Mondiale prima della pausa estiva. A prenderne il posto al fianco di Max Verstappen è stato - a Zandvoort, Monza e Madrid - Liam Lawson, prelevato dalla consorella Racing Bulls e a sua volta sostituito da Yuki Tsunoda. A Baku il neozelandese Lawson torna al volante della sua V-Carb a fianco di Arvid Lindblad, mentre il giapponese torna nei ranghi come pilota di riserva del pianeta Red Bull, in attesa di procacciarsi nuove opportunità agonistiche, casomai negli USA.
Nonostante la sua prolungata assenza, Hadjar ha conservato l'ottava posizione nella classifica generale a quota 71 ed è stato solo avvicinato negli ultimi due mesi proprio dal suo sostituto Lawson che - grazie alle buone prove fornite in Olanda e in Spagna (molto meno a Monza) - è passato 45 a 59 punti, più che dimezzando il suo ritardo dallo stesso Isack.
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