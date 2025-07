Santini: con la collezione Arrivée Paris-Champs-Élysées dedicata al Tour de France

Al centro della collezione ci sono le maglie Arc de Triomphe e Dash, sviluppate per offrire performance, comfort e stile. Realizzate in tessuto Polartec® Power Stretch™, presentano una vestibilità slim con maniche a taglio vivo per garantire massima traspirabilità e aderenza. Il tessuto garantisce recupero immediato della forma, mentre dettagli funzionali come il colletto basso rifinito internamente, l’elastico in vita e la zip coperta a tutta lunghezza assicurano comfort e praticità. Tre tasche posteriori più una tasca con zip offrono spazio per l’essenziale, mentre i dettagli riflettenti e la protezione UV UPF30+ completano le caratteristiche tecniche del capo.