Atp Miami: Sinner ai quarti, O’Connell superato in due set. Eliminato Arnaldi

Atp Miami

L’altoatesino batte 6-4, 6-3 l’australiano e trova nel prossimo turno Machac, vincente contro il ligure 6-3, 6-3

Continua il percorso all'Atp 1000 di Miami per Jannik Sinner, che nell'incontro valido per gli ottavi di finale supera l'australiano O'Connell (66) con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1h52': partenza in salita per l'altoatesino, bravo a infilare quattro game consecutivi dopo aver subito un break in apertura di partita e poi convincere nel secondo set. Ai quarti di finale trova il ceco Machac (60), vincente contro Matteo Arnaldi per 6-3, 6-3.

SINNER-O’CONNELL 6-4, 6-3

Inizia male la partita dell’altoatesino, che cede subito il servizio all’australiano tra colpi troppo corti e buone iniziative dell'avversario. L'azzurro ci mette quasi due game a trovare le giuste distanze, mancando il controbreak al quinto, alla prima occasione disponibile, anche a causa della grande difesa del numero 66 del circuito. Jannik resta nel set salvando il turno di battuta dallo 0-30 e si porta sul 4-4 subito dopo, riequilibrando la sfida con un perfetto passante. Sinner riesce a tenere il servizio ed infila anche il break che vale il quarto gioco consecutivo ed il 6-4 che lo porta avanti nel confronto dopo quasi un'ora. L’italiano entra in modalità numero tre al mondo e firma con autorità il 2-0 in apertura di secondo set, prima della temporanea sospensione del match a causa di un malore occorso ad uno spettatore. Alla ripresa del gioco il vincitore dell’Australian Open conferma il proprio momento e tiene i tre turni di battuta successivi lasciando O’Connell a zero, chiudendo poi il match sul 6-3 dopo un’ora e cinquantadue minuti complessivi. Ai quarti di finale c'è Machac.

ARNALDI-MACHAC 3-6, 3-6

Si interrompe agli ottavi finale della competizione l’ottimo cammino di Matteo Arnaldi, che cede in due set a Machac (60). Inizia molto bene il ligure, che dopo aver conquistato il primo game mette in seria difficoltà ai vantaggi l’avversario, bravo a tenere il servizio dopo quattro parità. Il livello dell’azzurro cala al quinto gioco, quando il ceco trova il decisivo break che vale in primo set, con un altro turno strappato poco dopo per il 6-3 finale. Arnaldi non riesce più a trovare l’intensità e la precisione desiderate, perdendo il turno di battuta per il 4-2 che orienta definitivamente l’incontro verso la vittoria di Machac con il medesimo punteggio del primo set, negando all’italiano la chance di raggiungere la top 32 del circuito (consolandosi con il proprio best ranking ed un torneo di livello) e di incontrare ai quarti di finale il connazionale Sinner.

