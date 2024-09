Sinner-Medvedev, atto 13: Jannik cerca la prima semifinale in America

US OPEN

A Flushing Meadows c'è in palio la semifinale degli US Open, traguardo mai raggiunto in carriera da Sinner: si gioca alle 2:30

Sinner non sbaglia: piegato anche Paul















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, atto 13. Questa notte, attorno alle 2:30 italiane, Jannik sfiderà il tennista russo nella sfida valida per i quarti di finale degli US Open: in palio c'è un posto in semifinale contro il vincitore tra Draper e De Minaur. Come a Wimbledon, i due si affrontano ai quarti di finale, ma questa volta cambia la superficie: si gioca sul cemento di Flushing Meadows. Un incontro che in tanti attendono, diventata ormai un classico degli ultimi anni.

Vedi anche Tennis Sinner: "Essere ancora nei quarti di uno Slam vuol dire tanto" Una sfida nella sfida. Da un lato c'è il numero uno del ranking ATP, reduce da mesi complicati in seguito alle accuse di doping, dall'altro c'è Medvedev, che sul cemento ha sempre dimostrato di trovarsi a proprio agio. Al momento, i precedenti vedono il russo avanti 7-5 con Sinner che ha vinto 5 degli ultimi 6 incontri: epica è stata la vittoria in rimonta nella finale degli Australian Open, con l'azzurro che ha ribaltato completamente la partita dopo i primi due set persi. Per Sinner sarebbe la prima semifinale agli US Open, mentre Medvedev accederebbe per la quarta volta alla semifinale con l'obiettivo di giocare la quarta finale in terra americana. Il russo vanta anche un titolo vinto nel 2021, quando sconfisse Djokovic con un netto 3-0.

Dopo la vittoria agli ottavi con Paul, Sinner si è subito proiettato alla sfida con Medvedev, presentandola così: "Sarà dura, ci saranno un sacco di scambio lunghi, sarà un match fisico ma anche mentale, io ho vinto in Australia lui mentre lui ha vinto Wimbledon, spero che il pubblico si diverta e vediamo come andrà". Commenta, invece, così il tennista russo: "Abbiamo quasi sempre giocato dei match molto, molto duri, eccetto un paio. E proverò a pensare maggiormente alla nostra sfida di Wimbledon rispetto a quella di Melbourne (sorride, ndr)". Poi conclude: "Ci conosciamo molto bene ormai e cerchiamo di capire cosa farà l'altro, ma poi alla fine la decisione arriva sempre sui momenti decisivi: la palla break, il set-point...". Le premesse per vedere un grande quarto di finale ci sono tutte: i due protagonisti sono pronti a darsi nuovamente battaglia.