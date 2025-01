Il medico della Federtennis: "Il tremore di Sinner può essere reazione ansiosa allo spavento"

Segnali poco confortanti che hanno colpito anche Emilio Sodano, responsabile sanitario della Federtennis e già medico dell'Italia in Davis: "Ho avuto anche io una strana impressione vedendo in tv le immagini di quel tremore di Sinner. Escluderei la disidratazione o il calo di pressione: piuttosto, come ipotesi, penso a una reazione ansiosa, a uno spavento per il malore - ha spiegato il medico ai microfoni dell'Ansa -. Escluderei qualcosa di organico. Due mesi prima di Parigi, si è sottoposto alla visita olimpica al centro di medicina dello sport a Roma, con professionisti di alto livello e controlli accuratissimi. Era tutto a posto".