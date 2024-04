Sinner, l'allenatore Cahill rilancia: "Jannik può fare ancora meglio"

Il tennis è uno sport individuale, ma dietro a ogni singolo giocatore ruota una squadra in grado di fare spesso la differenza. Anche nel caso di Jannik Sinner, che ha in Darren Cahill una delle sue guide. L'allenatore australiano, però, preferisce tenere i riflettori puntati sul campione altoatesino, che a suo dire è ancora in fase di crescita. "Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui, in questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico, ma io sono certo che possa fare ancor meglio", ha detto Cahill.