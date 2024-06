Sinner dopo Halle: "Bella sensazione. A Wimbledon con più fiducia"

tennis

L'azzurro dopo la vittoria di Halle: "Non vedo l'ora di Wimbledon. Ringrazio tutti, anche la mia fidanzata che ha perso la sua di finale"

Intervenuto successivamente nel corso della premiazione, Sinner si è congratulato prima di tutto l'amico Hurkacz. "Siamo molto amici fuori dal campo e abbiamo giocato qui il doppio insieme, è bellissimo giocare una finale con te". Poi i ringraziamenti di rito con un pensiero speciale per il suo team e per la fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. "Grazie al mio team che mi spinge sempre, gli altri sono in vacanza mentre noi qui continuiamo a spingere. Naturalmente voglio ringraziare la mia famiglia, mio papà che è arrivato qui per la finale. Ringrazio tutte le persone a me vicine, anche la mia fidanzata Anna che oggi ha perso in finale con 5 match point. Anche lei ha avuto una bellissima settimana".