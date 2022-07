Sinner: "Difficile giocare dopo un match point, Alcaraz persona squisita"

WIMBLEDON

Le parole dell'altoatesino a margine della vittoria su Carlos Alcaraz negli ottavi di finale a Wimbledon

Un lampo azzurro sopra il centrale di Wimbledon: Jannik Sinner si prende la meritata rivincita su Carlos Alcaraz in quattro set sul punteggio di 6-1 6-4 6-7 6-3. Jannik strappa così il pass per i quarti di finale, sognando il confronto stellare contro Novak Djokovic. "Non me lo aspettavo, sull'erba non avevo ancora vinto una partita. Ho cercato di adattarmi e il pubblico mi ha aiutato tantissimo", ha commentato a caldo il prodigio di Sesto Pusteria subito dopo il match contro Alcaraz. Sinner-Alcaraz, gli scatti più belli sul centrale



































1 di 19 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Tennis Tennis, Wimbledon: strepitoso Sinner, batte Alcaraz e vola ai quarti di finale Sinner non fa rimpiangere l'assenza di Matteo Berrettini dal tabellone maschile: il portacolori azzurro centra il terzo quarto di finale slam in carriera. Jannik ha preso in mano sin da subito le redini del match, sfiorando persino il sigillo in tre set: "E' stato difficile continuare dopo aver avuto a disposizione un match point. Sono contento di come ho gestito la situazione perche' all'inizio del quarto set sono andato in difficoltà. Sono contento di essere andato al prossimo turno e spero di giocare un buon tennis". Alla fine l'altoatesino ha reagito in un quarto parziale a senso unico, strappando coi denti una rivincita che attendeva da Parigi-Bercy 2021 (lì lo spagnolo si impose 7-6 7-5): "Alcaraz e' un avversario difficilissimo e una persona squisita, e' stato un piacere giocare con lui davanti a questo pubblico in una giornata speciale nei 100 anni del Centrale", ha concluso l'azzurro.