Sinner dice addio a Cahill, ma chi sarà il nuovo allenatore? Da Vagnozzi a McEnroe, ecco tutte le ipotesi

McEnroe non ha mai nascosto di apprezzare Sinner tanto da difenderlo pubblicamente in merito al caso Clostebol, tuttavia pesa il suo carattere e le esperienze difficili da allenatore. "The Genius" ha seguito per qualche settimana Boris Becker all'inizio degli Anni Novanta e Milos Raonic nel 2016 oltre a svolgere per un anno il ruolo di capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis. McEnroe ha sempre faticato a costruire un rapporto di fiducia con i giocatori di cui doveva occuparsi, preferendo puntare sul commento tecnico e allontanare le voci di un accordo per entrare nello staff di Sinner ai tempi di Piatti.