Masters 1000 di Miami, Sinner paga l'assenza: avversari più vicini e vetta dell'ATP Race a rischio

In palio c'è anche il secondo posto nella classifica globale con Alcaraz che potrebbe compiere il sorpasso su Zverev nel caso in cui riuscisse l'iberico vincesse e contemporaneamente il tedesco si fermasse agli ottavi. Miami sarà fondamentale anche per le ambizioni del 27enne di Amburgo che, vincendo, potrebbe tener viva la speranza di superare Sinner prima di Roma. Per farlo sarebbe necessario trionfare in America, ripetersi a Montecarlo e all'ATP 500 di Monaco di Baveria salendo a quota 9895 punti davanti all'italiano che ripartirà da 9730 punti. Una sconfitta gli sarebbe fatale, motivo per cui non saranno ammessi errori.