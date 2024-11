ATP Finals: Jannik Sinner va in semifinale se ...: basta vincere un set contro Medvedev

Le semifinali delle ATP Finals sono uno degli ultimi obiettivi di Jannik Sinner per il 2024. Il 23enne di Sesto Pusteria lo ha detto espressamente al termine della sfida vinta con Taylor Fritz e basterà vincere un set contro Daniil Medvedev per passare il turno. Forte dei due successi ottenuti in altrettanti match disputati, l'azzurro potrebbe dirsi tranquillo, ma in caso di sconfitta molto potrebbe dipendere dall'esito dell'altra sfida del girone fra l'americano e l'australiano Alex De Minaur.