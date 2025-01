John McEnroe apre a Jannik Sinner per il dopo-Cahill, ma spunta anche il nome di Carlos Moya

Il fuoriclasse americano non si è mai trovato a proprio agio nel ruolo di coach, ma in una recente intervista al Corriere della Sera, "The Genius" non ha escluso di voler fare un'eccezione per il numero uno al mondo: "Io nuovo coach di Sinner? A tempo pieno no: significa stare fuori da casa 35-40 settimane all’anno, non fa per me. Se fosse un impegno part time, però, perché no? - ha commentato McEnroe -. Jannik ha un anno davanti per scegliere e riorganizzarsi. Farà colloqui con Ivanisevic, Ljubicic, con chi crede. Escludo, per la mentalità che ha, che l’addio di Cahill possa condizionarlo. Hanno lavorato insieme più di tre anni, sentire una voce nuova gli farà solo bene".