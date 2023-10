China Open, Sinner batte Alcaraz e riscrive la storia del tennis italiano

tennis

L'azzurro ha superato in due set lo spagnolo battendolo per 7-6 6-1 e volando così in finale nel torneo in corso a Pechino

© Getty Images Jannik Sinner scrive una nuova pagina della storia del tennis italiano. L'altoatesino ha superato in due set il numero due al mondo Carlos Alcaraz volando nella finale del China Open in corso a Pechino. L'azzurro ha vinto la semifinale per 7-6 6-1 dopo quasi due ore di gioco che hanno visto Sinner garantirsi il quarto posto nella classifica ATP eguagliando Adriano Panatta come miglior posizione di un italiano nella graduatoria iridata.

Sinner ha saputo tenere i nervi saldi in particolare nel primo set dove Alcaraz ha provato subito a forzare scappando via in partenza e ottenendo due palle break. Il giovane tricolore ha però risposto colpo su colpo scalfendo le sicurezze dello spagnolo e imponendosi al tie-break dopo esser stato avanti per due volte. I colpi mostrati nel finale della prima frazione di gioco hanno caricato il 22enne di Sesto Pusteria che ha messo in difficoltà il campione iberico, apparso nervoso a causa anche della precisione di Sinner nel riprendere il pallino del gioco nei momenti più complicati della sfida.

Nel game valido per il 3-1 l'azzurro ha rischiato più volte di perdere il servizio, tuttavia non ha perso la pazienza e con calma è riuscito a cogliere il punto che ha aperto le porte verso la vittoria. Nel finale Alcaraz non è più riuscito a rispondere ai colpi dell'avversario consentendo al talento bolzanino di centrare la finale che lo vedrà sfidare mercoledì 4 ottobre alle 13.30 il russo Daniil Medvedev, vincitore dell'altra semifinale con il tedesco Alexander Zverev.

Un risultato che in qualsiasi caso gli garantirà il sorpasso nella classifica ATP sul norvegese Holger Rune e sul greco Stefanos Tsitsipas eguagliando così Adriano Panatta, unico italiano a issarsi al quarto posto della graduatoria mondiale nella stagione 1976.

SECONDO SET

6-1 Jannick Sinner vince la sfida dopo 2h55' di gioco e segna un nuovo capitolo della storia del tennis volando al quarto posto nella classifica mondiale

5-1 Sinner si avvicina alla finale del China Open. L'altoatesino non sbaglia nulla nel suo turno di servizio volando a un solo punto dalla vittoria del match complice anche le difficoltà fisiche e nervose di Alcaraz

4-1 Gioco sempre più nelle mani di Sinner che raccoglie la seconda pallabreak del set. L'altoatesino sfrutta la frustrazione di Alcaraz, autore di un calcio alla pallina in risposta a un colpo messo a segno dall'azzurro.

3-1 Momento difficile per Sinner che rischia di perdere il servizio lasciando tre palle break ad Alcaraz. L'altoatesino ritrova però la grinta al servizio mettendo a segno cinque punti che gli valgo il sorpasso e il punto del game

2-1 Turno di servizio perfetto per Alcaraz che sfrutta due errori evitabili da parte di Sinner e chiudere con un ace

2-0 Gioco "infinito" con i due tennisti capaci di rispondere colpo su colpo all'avversario. Ad avere la meglio è ancora una volta Sinner che, nonostante tre occasioni annullate da parte di Alcaraz, riesce a rimanere in gioco la seconda di servizio cancellando due palle break e portandosi sul doppio vantaggio

1-0 Subito vantaggio per Jannick Sinner che sfrutta il nervosismo di Alcaraz, in grado di annullare soltanto due delle palle break a disposizione dello sfidante e patendo soprattutto di rovescio

PRIMO SET

7-6 Jannick Sinner si aggiudica il primo set dopo 71 minuti di gioco. L'altoatesino ha messo a segno due minibreak, subendo però sempre i tentativi di ritorno di Alcaraz. Il tennista tricolore ha trovato il punto con il dritto garantendosi così la prima frazione di gioco

6-6 Sarà il tie-break a decidere le sorti del primo set della sfida fra Alcaraz e Sinner. L'iberico ha forzato nei colpi avendo la meglio su Sinner che ha provato a difendersi con il rovescio

6-5 Grazie alla prima di servizio e alcuni errori gratuiti di Alcaraz, Sinner torna in vantaggio puntando alla conquista del set evitando di passare dal tie-break

5-5 Alcaraz riesca a riaprire il set grazie alla potenza e alla precisione nel servizio che non lasciano spazio a Sinner

5-4 Gioco particolarmente combattutto per Sinner che riesce ad avere la meglio su Alcaraz grazie al servizio e avvicinandosì così alla vittoria del set

4-4 Cambio di campo decisivo con Alcaraz che mette in difficoltà Sinner sul servizio, giocando palle corte che hanno costretto Sinner a venire a rete e commettere l'errore

4-3 Prove di fuga per Sinner che vola subito sul 40-0 patendo però il ritorno dello spagnolo. Aprendo il campo con il proprio servizio e costringendo lo sfidante a giocare da fondocampo, l'azzurro è riuscito a chiudere il game portandosi in vantaggio per la prima volta

3-3 Nuovo controbreak per Sinner che non lascia alcun punto all'avversario mettendo in difficoltà Alcaraz con continui cambi di gioco, spesso costretto alla seconda di servizio

3-2 Alcaraz torna avanti di un break complice le risposte larghe di Sinner che commette un ulteriore errore sul dritto in chiusura di game

2-2 Controbreak da parte di Sinner che riprende il servizio usufruendo degli errori al servizio dell'avversario, non sbagliando con lo smash

2-1 Primo punto per Sinner che mantiene il servizio sfruttando l'aperture in contropiede concesse da Alcaraz, capace di rispondere colpo su colpo all'altoatesino

2-0 Alcaraz strappa subito il servizio a Sinner e conquista anche il secondo game complice alcuni errori di Sinner in rovescio