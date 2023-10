China Open: Sinner soffre, vomita nel bidone poi batte Dimitrov

Il percorso di Jannik Sinner al China Open è vincente, ma sicuramente non privo di ostacoli. Il numero uno del tennis italiano è in semifinale nel torneo in Cina, ma dopo la caduta al primo turno contro Evans, Sinner ha dovuto affrontare un imprevisto anche prima di battere il bulgaro Dimitrov. Dopo aver vinto il primo set ed essersi incartato nel secondo sprecando otto palle break e perdendolo, Sinner ha affrontato dei problemi di stomaco che lo hanno portato a vomitare in un bidone presente sul campo al termine del terzo game.