Cahill lontano da Sinner? L'australiano risponde alle voci sui social

Un alone di mistero circonda gli ultimi mesi di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si è chiamato fuori dai torni post Wimbledon per un problema al ginocchio di cui non si è saputo molto. Ad aumentare le speculazioni intorno all'ex numero uno al mondo, il rapporto con un membro fondamentale del suo staff: Darren Cahill. Secondo quanto rivelato da Brad Gilbert, ex allenatore di Andre Agassi e amico dell'australiano, Cahill avrebbe saputo soltanto pochi istanti prima della partenza, in aeroporto, della rinuncia di Sinner a Cincinnati. Una mancanza di comunicazione che per molti è sembrato un prologo della prossima separazione tra i due. Del resto Cahill, già nel 2025, aveva annunciato che a fine stagione avrebbe lasciato il team del numero uno al mondo. Poi la vittoria di Wimbledon e una scommessa con Jannik hanno cambiato tutto.