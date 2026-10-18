Cahill lontano da Sinner? L'australiano risponde alle voci sui social

18 Ott 2026 - 20:34
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Un alone di mistero circonda gli ultimi mesi di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si è chiamato fuori dai torni post Wimbledon per un problema al ginocchio di cui non si è saputo molto. Ad aumentare le speculazioni intorno all'ex numero uno al mondo, il rapporto con un membro fondamentale del suo staff: Darren Cahill. Secondo quanto rivelato da Brad Gilbert, ex allenatore di Andre Agassi e amico dell'australiano, Cahill avrebbe saputo soltanto pochi istanti prima della partenza, in aeroporto, della rinuncia di Sinner a Cincinnati. Una mancanza di comunicazione che per molti è sembrato un prologo della prossima separazione tra i due. Del resto Cahill, già nel 2025, aveva annunciato che a fine stagione avrebbe lasciato il team del numero uno al mondo. Poi la vittoria di Wimbledon e una scommessa con Jannik hanno cambiato tutto.

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Oggi, mentre impazzano le voci su una possibile separazione, Cahill ha voluto mandare un messaggio tra le righe. L'australiano si sta godendo il periodo di riposo sui campi da golf. L'ultima storia postata però sembra una risposta diretta alle voci di crisi con Sinner: sopra la custodia delle mazze spunta una volpe pupazzo, il simbolo di Jannik. La volpe ritorna anche sotto forma di emoticon nella storia: un dettaglio che non può essere casuale e che potrebbe significare che il suo rapporto con Sinner non è ancora arrivato ai titoli di coda. 

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