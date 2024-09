Sinner a Bologna per tifare Italia: sorrisi e colloquio con Berrettini

C'è anche Jannik Sinner a sostenere l'Italia guidata da Matteo Berrettini in Coppa Davis. L'altoatesino ha raggiunto stamattina Bologna poco prima della sfida tra l'Olanda e gli azzurri, già certi del pass per per la Final eight di Malaga. In ballo c'è 'solamente' il primato del girone A. Il numero 1 del mondo è sceso dalla sua auto, si è fermato brevemente con qualche tifoso poi è entrato all'interno dell'impianto. Curioso e rivelatore il momento in cui Jannik ha scattato una foto del centrale mentre si allenavano Simone Bolelli e Andrea Vavassori.