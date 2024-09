Coppa Davis, il Brasile sconfigge il Belgio e regala all'Italia il pass per la Final 8 di Malaga

TENNIS

I ragazzi di Filippo Volandri affronteranno nell'ultima giornata l'Olanda, già certi di essersi qualificati ai quarti di finale della competizione

Jannik Sinner è approdato a Bologna per sostenere i propri compagni di squadra in Coppa Davis, tuttavia potrà godersi la sfida con l'Olanda sapendo già che a Malaga dovrà tornare a vestire la maglia azzurra per difendere il titolo. Con un giorno d'anticipo l'Italia si è infatti garantita il pass ai quarti di finale della celebre competizione tennistica grazie alla sconfitta subita dal Belgio contro il Brasile.

Nonostante debba ancora disputarsi la sfida dedicata al doppio, i carioca si sono già assicurati il punto grazie ai successi nel singolare ottenuti da Joao Fonseca e Thiago Monteiro. Il primo ha sconfitto per 6-3 6-7 (2) 6-3 Raphael Collignon, mentre il secondo ha superato Zizou Bergs per 4-6 7-6 (5) 7-5.

Vedi anche Tennis Coppa Davis, Volandri: "Ancora non siamo a Malaga, teniamo i piedi per terra" Un risultato che arride agli uomini di Filippo Volandri che punterà a prendersi la testa del girone con Matteo Berrettini che cercherà il tris con Botic Van de Zandschulp, mentre è ancora ballottaggio fra Matteo Arnaldi (ritornato in campo, ma ancora con il problema alla caviglia) e Flavio Cobolli per affrontare Tallon Griekspoor. Nel doppio confermati invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno regalato il punto decisivo per le Finals e che si troveranno di fronte Wesley Koolhof e Botic Van de Zandschulp.