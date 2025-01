Australian Open, Jannik Sinner si prepara al "sinistro velenoso" di Ben Shelton

Quando Jannik Sinner pensa a Ben Shelton, alla memoria tornano a galla sfide difficili, spesso decise al tie-break. Dopotutto l'americano rappresenta il "nuovo che avanza", con quel mancino che il 23enne di Sesto Pusteria ha spesso sofferto negli incontri precedenti che hanno visto l'azzurro imporsi per quattro volte su cinque. Insomma, non una passeggiata per Sinner che si prepara ad affrontare nelle semifinali degli Australian Open un avversario in grado non solo di imporre potenza alla palla, ma anche di dare delle traiettorie che per un destrorso possono diventare fastidiose.