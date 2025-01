Australian Open: Shelton è troppo forte, elimina Sonego e affronterà Sinner

TABELLONE MASCHILE

Termina ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2025, sconfitto da Ben Shelton 3-1 con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4). Nel corso del primo parziale l’equilibrio regna sovrano nelle prime fasi, con pochi punti nei turni di battuta dei rispettivi avversari. Sul 5-4 però lo statunitense aumenta i giri del motore, con Sonego che annulla il primo set point ma non può nulla sul secondo: break e 6-4 che vale l’1-0. L’azzurro segna il punto del torneo con una volée smorzata che torna nel suo campo a inizio secondo set, in cui però Shelton prende quasi subito il vantaggio. Lorenzo trova il break per rimanere nel set sul 5-5, ma Shelton risponde immediatamente: secondo turno di battuta strappato all’italiano, 7-5 finale per portarsi sul 2-0. La pressione per il numero 20 al mondo sale, ed ecco che arriva la zampata di Sonego: sul 5-4, esattamente come nel primo set per il suo avversario, riesce a sfruttare la seconda palla break per portarsi a casa il parziale e accorciare sul 2-1. Sonego gioca meglio e ha anche la palla per andare sul 4-2, ma l’americano annulla questa chance restando sul 3-3. Anche l’azzurro deve annullare due palle break sul 5-5, con i due che arrivano al tie-break. Lorenzo parte bene, ma il suo avversario rimonta e va a chiudere con il 7-4 che vale il 7-6 del 3-1 finale. Vince Shelton dopo quasi quattro ore di partita, vola in semifinale dove affronterà Sinner. Eliminato un sorprendente Lorenzo Sonego, al miglior risultato in uno Slam.



TABELLONE FEMMINILE

Si completa il quadro delle semifinali nel tabellone femminile, dopo le vittorie di Sabalenka e Badosa, anche Iga Swiatek e Madison Keys accedono al turno successivo. La polacca numero 2 del ranking Wta regola Emma Navarro in poco più di un’ora e mezza, con un secco 6-1, 6-2 che non lascia spazio a reazioni o rimonte. Swiatek mette a segno tre break nel primo set e due nel secondo, l’ultimo per chiudere la partita e accedere in semifinale. Iga deve vedersela con Madison Keys, che in rimonta piega Svitolina 3-6, 6-3, 6-4 in poco meno di due ore di incontro (un’ora e cinquantaquattro minuti). La statunitense scivola nel primo set subendo il break sul 4-3 in favore dell’ucraina, poi dopo un secondo set combattuto in ogni game riesce a gestire abbastanza agilmente l’ultimo parziale, raggiungendo Swiatek in semifinale.