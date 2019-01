Serena Williams vs Federer: "Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi"

01/01/2019

"Guardandoci l'un l'altro e dopo tutti questi anni ci siamo detti 'possibile non si siamo mai incontrati in campo? Insomma, è stato fantastico giocare contro il più grande di tutti i tempi, una persona carismatica anche fuori dal campo", ha aggiunto Serena. Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense (Federer era in coppia con Belinda Bencic, la Williams con Tiafoe) in tre set 4-6 6-4 6-3.