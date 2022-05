Roland Garros: Zverev sorprende Alcaraz e vola in semifinale

ROLAND GARROS

Il tedesco supera 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 lo spagnolo e ora aspetta il vincente della supersfida tra Djokovic e Nadal

E’ Alexander Zverev il primo semifinalista del tabellone maschile del Roland Garros. A Parigi, nei quarti di finale, il tedesco riesce ad avere la meglio dello spagnolo Carlos Alcaraz, fino a questo momento della stagione e del torneo tra i più in forma sulla terra rossa: 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) il risultato a favore del numero 3 del mondo che adesso aspetta il vincente dell’attesissima supersfida tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. © Getty Images

ZVEREV-ALCARAZ 6-4, 6-4, 4-6, 7-6

Alexander Zverev mette fine alla corsa di Carlos Alcaraz al Roland Garros e vola in semifinale per il secondo anno consecutivo. A Parigi finisce 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) per il tedesco, che esce vincitore da una partita intensa contro lo spagnolo che esce a testa alta. Sembra proprio Alcaraz ad entrare meglio in campo ma è solo un’illusione, quando Zverev carbura lo spagnolo si innervosisce e comincia a commettere errori banali e non da lui. La giovane età tradisce Alcaraz mentre Zverev sfrutta la maggiore esperienza, il tedesco è implacabile al servizio e quando arriva il break l’avversario può solo cedere il primo set. Il secondo parziale vive dell’onda lunga del primo, il copione non cambia, Alcaraz si aggrappa alle smorzate (l’unico colpo davvero incisivo oggi) ma non basta e Zverev piazza ancora un break, quanto basta prima di chiudere con qualche brivido. Terzo set più equilibrato, l’iberico ci mette il cuore ma gli errori restano tanti con una palese difficoltà a mantenere lo scambio da fondo campo. Sul 5-4 per il numero 6 del tabellone però accade l’impensabile: con le solite palle corte Alcaraz conquista un sorprendente break e in un attimo la partita va al quarto set contro ogni pronostico. Una scintilla che cambia il match, l’iberico torna a macinare da fondo, ma sul 4-4 l’ennesimo colpo di scena: un doppio fallo di Alcaraz regala il break a Zverev, che serve per il match ma trema e allora si va al tie-break. Qui i due giocatori danno il meglio di sé, al fotofinish è Zverev a spuntarla per 9 punti a 7.

Vedi anche Tennis Roland Garros: Martina Trevisan storica, è in semifinale contro la Gauff