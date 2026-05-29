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© Getty Images | 2022, Internazionali d'Italia - Un problema all'anca lo mette fuori gioco contro Tsitsipas ai quarti 
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Roland Garros

Roland Garros e non solo: tutte le volte in cui Sinner è stato frenato da crampi e malori

La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros a causa di problemi fisici è solo l'ultima di una serie di partite in cui l'altoatesino è stato frenato da crampi, malori e indisposizioni varie. Ecco le altre occasioni in cui il rivale principale non è stato il collega oltre la rete

29 Mag 2026 - 12:34
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