Roland Garros Roland Garros e non solo: tutte le volte in cui Sinner è stato frenato da crampi e malori

La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros a causa di problemi fisici è solo l'ultima di una serie di partite in cui l'altoatesino è stato frenato da crampi, malori e indisposizioni varie. Ecco le altre occasioni in cui il rivale principale non è stato il collega oltre la rete