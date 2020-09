Roland Garros: Fognini subito fuori, tra le donne avanzano Errani e Paolini

ROLAND GARROS

Fabio Fognini saluta al primo turno il Roland Garros. L’azzurro cede 7-5, 3-6, 7-6(1), 6-0 al kazako Kukushkin, soffrendo nel finale del terzo set e nella quarta frazione il riacutizzarsi dei problemi alle caviglie. Tra i big, tutto facile per Thiem, che supera Cilic in tre set. Nel tabellone femminile, doppia soddisfazione azzurra: passano il turno Sara Errani (6-2, 6-1 sulla Puig) e Jasmine Paolini (6-4, 6-3 sulla Bolsova).

TABELLONE MASCHILE

Quella di Fabio Fognini è una stagione che resta complicatissima, e il primo turno del Roland Garros 2020 non fa eccezione. Contro Mikhail Kukushkin l’azzurro, testa di serie numero 14 del torneo, riesce a recuperare il match (iniziato con oltre due ore di ritardo causa pioggia) dopo un po’ di nervosismo iniziale, sembra prendere in mano la partita ma deve arrendersi al dolore alle caviglie operate di recente. Finisce 7-5, 3-6, 7-6(1), 6-0 per Kukushkin, bravo a rimontare dal 5-4 sia nel primo sia nel terzo set e cinico al punto giusto da non lasciare scampo all’atleta ligure nella quarta frazione, chiusa nel giro di appena 23 minuti. Il kazako affronterà ora Pedro Martinez, bravo a liberarsi in tre set (7-5, 6-4, 6-0) di Alexandar Vukic.

Tra i big, non stecca Dominic Thiem, vincitore degli Us Open, che si ritrova ad affrontare un avversario di livello come il croato Marin Cilic. L’austriaco, però, liquida la pratica in poco più di due ore, vincendo 6-4, 6-3, 6-3. Ad attenderlo, nel turno successivo, il veterano Jack Sock, numero 310 Atp, che batte nel derby americano il favorito Reilly Opelka con un sorprendente 6-4, 6-4, 6-3. Un altro risultato a sorpresa arriva dal match che contrappone Felix Auger-Aliassime e Yoshihito Nishioka: a vincere, infatti, è quest’ultimo, che rimonta due game di svantaggio nel corso del primo set, vincendolo 7-5, e conquista le altre due frazioni 6-3, 6-3.

TABELLONE FEMMINILE

Giornata positiva per entrambe le italiane impegnate nella giornata di martedì sulla terra rossa parigina. Molto bene Sara Errani: proveniente dalle qualificazioni, la finalista del 2012 supera la portoricana Monica Puig 6-2, 6-1 in meno di un’ora. Per lei ci sarà un’avversaria difficile nel secondo turno: si tratta dell’olandese Kiki Bertens (5), che dopo un avvio difficile supera Katarina Zavatska 2-6, 6-2, 6-0. Passa anche Jasmine Paolini, reduce dalla buona esperienza al torneo di Roma, che batte la spagnola di origine moldava Aliona Bolsova con il punteggio di 6-4, 6-3, senza particolari rischi se non per tre game persi consecutivamente nel secondo set sul 5-0. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana troverà nel prossimo turno un ostacolo assai complesso, la ceca Petra Kvitova (testa di serie numero 7), vincitrice contro Oceane Odin per 6-3, 7-5.

Fra le altre teste di serie, sorprendono le eliminazioni di Karolina Muchova (22) per mano della statunitense Christina McHale, che vince 6-2, 6-4, e quella di Svetlana Kuznetsova (28) che perde il derby russo contro Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-1. Passa invece l’americana Amanda Anisimova (25), che batte 6-2, 6-0 Tamara Korpatsch.