Roland Garros: Federer parte bene, ok anche Medvedev. Swiatek non sbaglia

TENNIS

Roger Federer inizia con una vittoria il cammino al Roland Garros 2021: lo svizzero supera senza particolari difficoltà l’uzbeko Istomin per 6-2, 6-4, 6-3. Avanza anche Medvedev, testa di serie numero 2, che batte Bublik 6-3, 6-3, 7-5. Vincono in quattro set Ruud (Paire ko) e Basilashvili (battuto Lajovic). Fra le donne, ok la campionessa in carica, Iga Swiatek: 6-0, 7-5 alla Juvan. Andreescu out: Zidansek vince 6-7(1), 7-6(2), 9-7.

TABELLONE MASCHILE

Re Roger è tornato. L’avversario al primo turno dell'Open di Francia, l’uzbeko Denis Istomin, non rappresentava sulla carta un ostacolo insormontabile, ma le ruggini mostrate da Federer a Ginevra invitavano a non dare nulla per scontato. Invece lo svizzero, testa di serie numero 8 del torneo, inizia senza particolari patemi d’animo il suo cammino sulla terra rossa di Parigi, battendo l’avversario odierno, proveniente dalle qualificazioni, 6-2, 6-4, 6-3. Il numero 204 della classifica Atp può solo inchinarsi davanti ai colpi del campione elvetico, che veleggia verso il successo in appena un’ora e 35 minuti di gioco. Supera il turno anche la testa di serie più alta fra quelle impegnate oggi nel torneo maschile, Daniil Medvedev: il numero 2 del seeding batte senza particolari difficoltà il kazako Sasha Bublik, con il punteggio finale di 6-3, 6-3, 7-5. Bene anche Casper Ruud (15), che si rimonta un set a Benoit Paire e chiude sul 5-7, 6-2, 6-1, 7-6(4). Non tradisce nemmeno la testa di serie numero 28, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che non trema davanti a un avversario sulla carta complicato come Dusan Lajovic (n. 39 Atp) e lo supera 6-4, 6-3, 0-6, 6-2, rimediando nella quarta frazione al passaggio a vuoto inatteso del set precedente. Avanzano al turno successivo anche gli americani John Isner (31) e Reilly Opelka (32): il primo batte il connazionale Sam Querrey 7-6(2), 6-3, 6-4, il secondo ha invece la meglio sullo slovacco Andrej Martin, battendolo 6-3, 6-2, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE

Inizia con il piede giusto la campionessa del torneo femminile dello scorso anno, Iga Swiatek: la polacca, che nonostante difenda il titolo è solo ottava testa di serie, batte Kaja Juvan 6-0, 7-5, in appena 89 minuti di gioco. Chi invece registra un flop a dir poco inatteso è Bianca Andreescu (n. 6 del seeding), che dopo aver conquistato al tie-break il primo set contro Tamara Zidansek cede negli altri due, cedendo il passo nei momenti decisivi: finisce 6-7(1), 7-6(2), 9-7 a favore della sorprendente slovena. Fuori anche altre due attese teste di serie, Kiki Bertens (16) e Johanna Konta (19): l’olandese cade contro Polona Hercog, che vince 6-1, 3-6, 6-4, mentre la britannica soccombe a Sorana Cirstea, vittoriosa con il punteggio finale di 7-6(5), 6-2. Avanza invece la numero 10 del seeding, Belinda Bencic, che sconfigge 6-0, 6-3 l’argentina Nadia Podoroska. Avanzano al secondo turno anche Elise Mertens (14), che batte Storm Sanders 6-4, 6-1, e Marketa Vondrousova, che soffre non poco nelle battute iniziali contro l’estone Kaia Kanepi ma rimonta il set di svantaggio iniziale e chiude sul 4-6, 6-3, 6-0.

OSAKA, RITIRO POLEMICO: "MEGLIO PER TUTTI"

Naomi Osaka, numero 2 al mondo, ha annunciato su twitter che si ritira dall'Open di Francia. Una scelta drastica, che viene dopo giorni di polemiche e tensioni al Roland Garros per la sua decisione di non partecipare alle previste conferenze stampa, costatale già una multa e la minaccia di essere squalificata. Un rischio che ha voluto anticipare: "La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis", scrive la giapponese.