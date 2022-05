Roland Garros: esordio facile per Nadal e Djokovic, avanti anche la Swiatek

tennis

Rafa e Nole superano entrambi in tre set Thompson e Nishioka, la polacca continua la striscia di vittorie consecutive

Nessun problema per i big al primo turno del Roland Garros. In una giornata fortemente condizionata dalla pioggia, avanzano tra gli uomini sia Nadal che Djokovic: lo spagnolo supera in tre facili set l’australiano Thompson, il numero 1 del mondo si sbarazza 6-3, 6-1, 6-0 del giapponese Nishioka. Vince la prima testa di serie anche nel torneo femminile, è la polacca Swiatek che si conferma imbattibile e sconfigge 6-2, 6-0 la Tsurenko. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Avanzano tutti i big nel torneo maschile del Roland Garros. Rafa Nadal supera il primo turno grazie alla facile vittoria 6-2, 6-2, 6-2 sull’australiano Thompson e adesso è atteso dal francese Moutet che ha a sua volta eliminato lo svizzero Wawrinka, crollato in classifica dopo i fasti del passato. Esordio convincente anche per Novak Djokovic, vincitore nel match serale contro il giapponese Nishioka: 6-3, 6-1, 6-0 il netto punteggio per il numero 1 del mondo. Tra le teste di serie passano al secondo turno anche Cilic, Fritz e Norrie mentre Opelka saluta anzitempo Parigi.

TABELLONE FEMMINILE

Ottimo esordio al Roland Garros per la numero 1 del mondo e favorita al trionfo finale: la polacca Swiatek supera Tsurenko per 6-2, 6-0 e allunga a 29 l’incredibile striscia di vittorie consecutive nel circuito. Bene anche la Kvitova 7-6(0), 6-1 sulla Bondar e la Kerber in tre set sulla Frech, soffre ma alla fine vince anche la Raducanu 6-7(4), 7-5, 6-1 contro Noskova. Dura lotta anche per la Azarenka nel successo 6-7(9), 7-6(1), 6-2 con la Bogdan, fuori invece la testa di serie numero 5 Kontaveit per mano della Tomljanovic.