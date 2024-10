Paolini sempre più in alto: Jasmine è numero 4 della classifica WTA ed eguaglia Francesca Schiavone

Reduce da una stagione caratterizzata dall'oro olimpico nel doppio con Sara Errani e dalle finali al Roland Garros e a Wimbledon in singolare, Paolini si trova ora a quota 5144 punti già certa di poter partecipare alle WTA Finals sia in singolare che in doppio forte della top ten ottenuta in entrambe le classifiche. A guidare il ranking è ancora una volta la bielorussa Aryna Sabalenka che guida con 9016 punti davanti alla polacca Iga Swiatek (7970) e alla statunitense Coco Gauff (5230). Quarta piazza per Paolini che precede Rybakina e Pegula mentre la top ten è completata dalla cinese Qinwen Zheng (4540), vittoriosa a Tokyo, dall’americana Emma Navarro (3698), dalla russa Daria Kasatkina (3368) e dall’altra statunitense Danielle Collins (3176).