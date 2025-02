Jasmine Paolini non molla mai: l'azzurra si infortuna alla caviglia, ma rimane in campo fra le lacrime

Paolini è tornata quindi in campo con una profonda fasciatura che le ha impedito di muoversi con tranquillità, soprattutto sulle palle verso sinistra, dovendo quindi subire la potenza dell'americana e arrendendosi dopo un set complicato. La fuoriclasse tricolore dovrà dire di fatto addio al numero 4 della classifica WTA, inoltre sarà probabilmente costretta a saltare l'appuntamento in doppio con Sara Errani in attesa di conoscere l'esito dell'infortunio.