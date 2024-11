Billie Jean King Cup: l'Italia di Jasmine Paolini punta a una storica vittoria, ma occhio alla Slovacchia

Se l'Italia è ancora alle prese con i dubbi sulla seconda singolarista, non va meglio in casa Slovacchia dove sono in tre a giocarsi un posto in campo. Sinora si sono alternate la giovanissima Renata Jamrichova e l'esperta Viktoria Hruncakova, già numero 43 al mondo e semifinalista degli US Open in doppio nel 2019, però non va sottovalutata l'eventuale inserimento di Anna Karolina Schmiedlova, quarta alle Olimpiadi dopo aver battuto sul percorso proprio Paolini.